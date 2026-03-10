Реклама

10:15, 10 марта 2026Спорт

Назван самый вероятный счет матча Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной»

«Барселоне» предрекли победу над «Ньюкаслом» в матче Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Букмекеры назвали самый вероятный счет первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ньюкаслом» и испанской «Барселоной». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики предрекли победу каталонцев с минимальным преимуществом. Коэффициент на победу каталонцев составляет около 2,30, а вероятный точный счет — 2:3 в пользу гостей. Ничья оценивается в 4,00, а на победу «Ньюкасла» можно поставить за 2,90.

Тотал больше 2,5 голов — 1,47. Обе забьют — 1,41.

За выход в 1/4 финала также будут бороться «Ливерпуль» — с «Галатасарем», «Атлетико» — с «Тоттенхэмом», «Аталанта» — с «Баварией», «Арсенал» — с «Байером», ПСЖ — с «Челси», «Реал» — с «Манчестер Сити», а «Буде-Глимт» — со «Спортингом».

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.

