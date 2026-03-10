Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:25, 10 марта 2026Забота о себе

Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

Deia: Жевание жвачки более 30 минут в день приводит к изжоге и вздутию живота
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Максимальное время жевания жвачки составляет 30 минут в день, утверждают врачи из Американской стоматологической ассоциации. На их слова обратило внимание издание Deia.

По словам медиков, если жевать жвачку весь день или несколько часов подряд, то она нанесет серьезный вред здоровью. Так, такая привычка может привести к напряжению в шее и челюсти, болям в височно-нижнечелюстном суставе, головным болям и возникновению щелкающего звука при открывании рта, предупредили они.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Другими негативными последствиями чрезмерного увлечения жеванием специалисты назвали изжогу, вздутие живота, повышенное газообразование и отрыжку. Эксперты также предупредили, что некоторые подсластители, входящие в состав жвачки, обладают слабительным эффектом. Если же в ней содержится сахар, то повышается риск развития кариеса, добавили доктора.

Ранее стоматолог Кристина Савостян перечислила уничтожающие зубы продукты. По ее словам, эмали вредят свежевыжатые соки и кислотные маринады.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по столице российского региона выросло

    В Сенате США уличили Трампа во лжи об ударах по иранской школе

    Стало известно о наносивших ракетные удары по российскому региону украинских Су-24

    Зеленский высказался об участии в переговорах по Украине еще одной стороны

    В США резко повысили прогноз цен на нефть

    Иностранец голышом пробежал по улице в Таиланде и встревожил местных жителей

    Студентка заявила о домогательствах в московском такси

    Названо число ударивших по Брянску ракет Storm Shadow

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok