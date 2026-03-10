Реклама

Забота о себе
16:36, 10 марта 2026Забота о себе

Опасность заразиться сифилисом через примерку одежды с маркетплейсов оценили

Дерматовенеролог Силин: Возбудитель сифилиса погибает вне тела человека
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заразиться сифилисом через примерку одежды с маркетплейсов практически невозможно. Об этом рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин в беседе с «Газете.Ru».

Дерматовенеролог оценил вероятность заболеть сифилисом после примерки одежды как крайне низкую. По его словам, возбудитель заболевания, бледная трепонема, крайне чувствителен к условиям внешней среды, вне тела человека он погибает практически мгновенно. «На сухой поверхности одежды он не выживает», — подчеркнул врач.

Доктор отметил, что подавляющее большинство случаев сифилиса связано с незащищенными половыми контактами. Бытовой путь передачи встречается крайне редко и обычно требует длительного и тесного контакта с больным, у которого есть активные проявления заболевания.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина перечислила симптомы инфекций, передающихся половым путем. По ее словам, общими тревожными признаками являются необычные выделения из половых органов, зуд, жжение, боль при мочеиспускании и неприятный запах.

