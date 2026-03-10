Поисковик словами «бурили лед» рассказал о родителях пропавших под Москвой школьников

Родители пропавших под Москвой школьников сами бурили лед на реке

Родители троих школьников, пропавших в Подмосковье, сами бурили лед на реке, чтобы найти детей. Об этом сообщает msk1.ru со ссылкой на участника поисков.

«Родители самостоятельно бурили лед, где-то ходили, искали. Что родителям скажешь? Ничего не скажешь такого», — рассказал поисковик.

Помимо того, Telegram-канал «Спас град» сообщил, что в связи с пропажей школьников в сети активизировались мошенники. Авторы канала подчеркнули, что никакого сбора средств на поиски не ведется.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. Один из поисковиков сообщил, что в районе пропажи на берегу были обнаружены следы.