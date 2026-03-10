Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 10 марта 2026Россия

Поисковик словами «бурили лед» рассказал о родителях пропавших под Москвой школьников

Родители пропавших под Москвой школьников сами бурили лед на реке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Московской области»

Родители троих школьников, пропавших в Подмосковье, сами бурили лед на реке, чтобы найти детей. Об этом сообщает msk1.ru со ссылкой на участника поисков.

«Родители самостоятельно бурили лед, где-то ходили, искали. Что родителям скажешь? Ничего не скажешь такого», — рассказал поисковик.

Помимо того, Telegram-канал «Спас град» сообщил, что в связи с пропажей школьников в сети активизировались мошенники. Авторы канала подчеркнули, что никакого сбора средств на поиски не ведется.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в Звенигороде 7 марта. По одной из версий, они провалились под лед реки, после чего их могло унести течением. Один из поисковиков сообщил, что в районе пропажи на берегу были обнаружены следы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Россияне решили избавиться от жилья в одной стране

    Мерц высказался об ослаблении санкций против России

    Дочь Лазаревой и Шаца раскрыла недостаток жизни в Европе

    Пожилой россиянин во время дорожного конфликта достал пистолет и попал на видео

    Москвичам пообещали грибной бум

    Путин узнал про 68 дней оборонявшего позиции в одиночку бойца СВО и дал обещание

    Поисковик словами «бурили лед» рассказал о родителях пропавших под Москвой школьников

    Джаред Лето захотел зарегистрировать товарный знак в России

    Готовность НАТО вступить в конфликт с Израилем оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok