Путин поздравил победивших на Паралимпиаде-2026 россиянок Багиян и Ворончихину

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок Анастасию Багиян и Варвару Ворончихину, завоевавших золотые медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», — заявил Путин. Он также отметил тренеров спортсменок.

Ранее 10 марта лыжница Багиян выиграла золотую медаль в спринте среди атлетов с нарушением зрения. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Выигранное Багиян золото стало вторым для российских спортсменов на Паралимпиаде. Первую золотую медаль 9 марта российской команде принесла горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте.