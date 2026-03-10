Реклама

18:32, 10 марта 2026Спорт

Путин поздравил победивших на Паралимпиаде-2026 россиянок

Путин поздравил победивших на Паралимпиаде-2026 россиянок Багиян и Ворончихину
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Варвара Ворончихина (в центре)

Варвара Ворончихина (в центре). Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок Анастасию Багиян и Варвару Ворончихину, завоевавших золотые медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», — заявил Путин. Он также отметил тренеров спортсменок.

Ранее 10 марта лыжница Багиян выиграла золотую медаль в спринте среди атлетов с нарушением зрения. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Выигранное Багиян золото стало вторым для российских спортсменов на Паралимпиаде. Первую золотую медаль 9 марта российской команде принесла горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте.

