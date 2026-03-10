Реклама

Россия
12:57, 10 марта 2026Россия

Раскрыты методы поисков троих детей в Подмосковье

РИА Новости: Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью эхолотов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС Московской области

Пропавших в подмосковном Звенигороде троих детей начали искать с помощью эхолотов. Методы поисков раскрыли в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град», передает РИА Новости.

Речь идет о специальных сканерах, которые с помощью гидроакустической системы сканируют поверхность по принципу ультразвука: часть звуковых волн ударяется о препятствие в воде, вторая их половина проходит сверху, снизу и по бокам от него — таким образом, удается понять размер искомого предмета.

«Если предмет крупный, рядом с ним вырывается лунка поближе к нему, туда опускается камера для проверки. Если по какой-то причине камера не видит предмет — например, мутная вода или ледовая масса подтаявшая, — то на месте вырубается прорубь и для проверки спускается водолаз», — пояснил принцип работы эхолота собеседник издания.

Ранее сообщалось, что трех пропавших в подмосковном Звенигороде детей могло затянуть течением реки под лед. По последним данным, спасатели и добровольцы обследовали почти 20 километров русла Москвы-реки на площади 915 тысяч квадратных метров.

