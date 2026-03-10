Реклама

15:53, 10 марта 2026МирЭксклюзив

Раскрыты планы Израиля по созданию собственного НАТО

Политолог Леви: Израиль строит военный альянс из-за ослабления США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ammar Awad / Reuters

На фоне ослабления стратегических позиций США и кризиса НАТО Израиль строит собственную сеть военных союзов, которая должна утвердить лидерство Тель-Авива на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Израиль серьезно продвинулся в создании своего блока, за счет отношений с Грецией, ОАЭ, повстанцами в Судане, [непризнанным государством] Сомалилендом, Эфиопией, возможно, Индией», — указал эксперт.

При этом собеседник подчеркнул, что остальные страны региона пытаются сбалансировать военное давление еврейского государства. В частности, он указал на перспективы Турции создать собственную сеть военных союзов с участием Саудовской Аравии, Катара, Пакистана, Сомали и Египта. По его словам, это может привести к созданию двух враждебных осей, которые изменят регион.

Это единый процесс от Греции и Кипра до Сомали и Сомалиленда, от Эфиопии и Судана до Сирии и Ирака. Иран здесь играет решающую роль — если Израиль и США победят, то Турция окажется в более уязвимом положении

Даниэль Левиполитолог

В 2024 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагал США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, инициатива Тель-Авива требует уточнения, что под ней конкретно имеется в виду.

