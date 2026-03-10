Разгромное поражение ЦСКА принесло россиянину 200 тысяч рублей

Клиент БК выиграл 200 тысяч рублей благодаря победе Динамо над ЦСКА в матче РПЛ

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал ставку на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими Динамо и ЦСКА и выиграл 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 100 тысяч на тотал больше 3,5 гола с коэффициентом 2,13 .

Матч между ЦСКА и «Динамо» прошел 8 марта. Армейцы разгромно проиграли со счетом 1:4.

Ранее клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей из-за победы московского ЦСКА над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Россиянин сделал ставку на успех «Трактора» в основное время с коэффициентом 3,70.

