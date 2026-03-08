«Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

Московское «Динамо» на выезде разгромило столичный ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 марта, и завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых. В составе победителей дублем отметился Николас Маричаль, еще по мячу забили Бителло и Иван Сергеев. У армейцев отличился Мойзес.

С 16-й минуты динамовцы играли в большинстве. Красную карточку получил форвард армейцев Лусиано Гонду. «Динамо» набрало 27 очков и вышло на седьмое место. ЦСКА с 36 очками находится на четвертой строчке.

Ранее в 20-м туре поражения потерпели лидеры РПЛ. «Зенит» уступил «Оренбургу,» а «Краснодар» — «Рубину».