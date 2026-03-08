Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:32, 8 марта 2026Спорт

«Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

Московское «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московское «Динамо» на выезде разгромило столичный ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 марта, и завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых. В составе победителей дублем отметился Николас Маричаль, еще по мячу забили Бителло и Иван Сергеев. У армейцев отличился Мойзес.

С 16-й минуты динамовцы играли в большинстве. Красную карточку получил форвард армейцев Лусиано Гонду. «Динамо» набрало 27 очков и вышло на седьмое место. ЦСКА с 36 очками находится на четвертой строчке.

Ранее в 20-м туре поражения потерпели лидеры РПЛ. «Зенит» уступил «Оренбургу,» а «Краснодар» — «Рубину».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сделал новое заявление о военном сотрудничестве с Россией

    Европе предрекли большие проблемы из-за двух причин

    Появилось видео пожара на ядерном объекте в Иране

    В Иране раскрыли фамилию нового верховного лидера страны

    «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

    Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать однополые пары семьей

    В США внезапно высказались о войне в Иране

    В Иране повредили ядерный объект

    Летящий из России во Вьетнам самолет подал сигнал бедствия

    Европейская страна обвинила США и Израиль в нарушении международного права

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok