12:03, 10 марта 2026МирЭксклюзив

Предсказана реакция стран на предложенную Ираном сделку для прохода Ормузского пролива

Политолог Асафов: Страны не могут принять сделку Ирана по Ормузскому проливу
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейские и арабские страны не могут принять сделку Ирана для прохода по Ормузскому проливу, считает политолог Александр Асафов. Их реакцию на предложение ближневосточной страны он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что любая европейская или арабская страна получит право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов со своей территории.

«С учетом того, что США представляют собой вооруженного злобного гегемона, на такой открытый жест против него способны немногие, и те немногие, кто на это способен, соответственно, уже свой углеводородный вопрос решили иначе. Что касается арабских ли стран, европейских ли стран, то, конечно, никто не осмелится бросить такой вызов несмотря на то, что условия выглядят довольно привлекательно. Это то предложение, которое невозможно принять без угроз попасть под какие-нибудь новые многопроцентные пошлины Трампа. Поэтому, конечно, это часть мегафонной дипломатии», — высказался политолог.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке грузовые суда не могут пройти через Ормузский пролив, по которому обычно перевозят примерно 20 процентов общемирового сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, ближневосточный конфликт привел к резкому росту цен на газ.

