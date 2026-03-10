Реклама

Россия
09:06, 10 марта 2026Россия

Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

Майя Назарова

Житель Красноярска выпал из окна на припаркованную машину и выжил. Спасение россиянина попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина срывается с высоты. Он приземляется на крышу авто, пробивает ее и оказывается в салоне. Соседи во дворе бросаются ему на помощь. Они вызывают медиков.

По данным Mash, все произошло во дворе дома на улице Молокова. Очевидцы пытались отговорить соседа от необдуманного поступка, но не получилось. Сейчас пострадавший находится в больнице.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна третьего этажа и сам дошел до больницы.

Еще раньше в Ярославле мужчина упал с 19-го этажа в метре от прохожего и выжил.

