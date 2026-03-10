Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

Житель Красноярска выпал из окна на припаркованную машину и выжил

Житель Красноярска выпал из окна на припаркованную машину и выжил. Спасение россиянина попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как мужчина срывается с высоты. Он приземляется на крышу авто, пробивает ее и оказывается в салоне. Соседи во дворе бросаются ему на помощь. Они вызывают медиков.

По данным Mash, все произошло во дворе дома на улице Молокова. Очевидцы пытались отговорить соседа от необдуманного поступка, но не получилось. Сейчас пострадавший находится в больнице.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна третьего этажа и сам дошел до больницы.

Еще раньше в Ярославле мужчина упал с 19-го этажа в метре от прохожего и выжил.