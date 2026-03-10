Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:38, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Симоньян поддержала одну репрессивную меру

Главред RT призвала ввести штрафы за отказ сдавать жилье семьям с младенцами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ввести ответственность за отказ сдавать жилье семьям с младенцами. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер рассказала, как недавно узнала, что риелторы не хотят сотрудничать с семьями с младенцами. Как уточнила Симоньян, такая ситуация складывается из-за того, что владельцы жилья часто отказывают в аренде гражданам с маленьким ребенком.

«Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай», — заявила Симоньян. При этом она не уточнила, имеет ли в виду возможную ответственность для риелторов или арендодателей.

Ранее главред RT опровергла слухи о проведении прощального мероприятия с ней. Симоньян назвала фейком данные о том, что она проведет прощальный вечер в Москве.

Перед этим она также раскрыла новые подробности лечения от рака. Медиаменеджер рассказала, что из-за стресса у нее началось «ураганное» течение болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по столице российского региона погибли люди

    Названо максимальное время жевания жвачки без вреда для здоровья

    79-летняя Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером

    Уиткофф заявил о переносе переговоров России и Украины

    Дочь Лазаревой и Шаца назвала самый наркоманский город мира

    Подмосковные врачи спасли ребенка весом 1750 граммов

    На территории больницы нашли 34 древнеримские гробницы

    Популярный кроссовер Jetour получил новую версию в России

    Развеян миф о вреде популярных продуктов для памяти

    В Конгрессе США опровергли доводы Трампа в пользу войны с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok