Симоньян поддержала одну репрессивную меру

Главред RT призвала ввести штрафы за отказ сдавать жилье семьям с младенцами

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ввести ответственность за отказ сдавать жилье семьям с младенцами. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер рассказала, как недавно узнала, что риелторы не хотят сотрудничать с семьями с младенцами. Как уточнила Симоньян, такая ситуация складывается из-за того, что владельцы жилья часто отказывают в аренде гражданам с маленьким ребенком.

«Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай», — заявила Симоньян. При этом она не уточнила, имеет ли в виду возможную ответственность для риелторов или арендодателей.

