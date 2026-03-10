Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 10 марта 2026Мир

Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

Трамп о новом лидере Ирана: Я не верю, что он сможет жить в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца Али. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не верю, что он сможет жить в мире», — сказал американский лидер главному зарубежному корреспонденту канала.

Ранее Трамп допустил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы. Белый дом отказался от комментариев, однако глава Белого дома заявил газете New York Post, что недоволен избранием Хаменеи на пост главы Ирана, после того как ранее назвал его неприемлемым.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Боец «Ахмата» рассказал о трехдневном отражении налета десятков дронов ВСУ на их позицию

    Рублю предрекли девальвацию

    Муж Бородиной вручил ей подарок за 1,5 миллиона рублей

    Ученики московской школы пожаловались на симптомы отравления

    Заветы Ильича окутал едкий смог

    Присвоивший миллионы своего друга подполковника российский майор сделал заявление

    Юрист опроверг популярный среди автомобилистов миф

    Раскрыты неожиданные детали планирования контрнаступления ВСУ 2023 года

    Высказано предположение о секретной подготовке России к масштабной операции в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok