Трамп объяснил свое недовольство новым лидером Ирана

Трамп о новом лидере Ирана: Я не верю, что он сможет жить в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после смерти своего отца Али. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не верю, что он сможет жить в мире», — сказал американский лидер главному зарубежному корреспонденту канала.

Ранее Трамп допустил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы. Белый дом отказался от комментариев, однако глава Белого дома заявил газете New York Post, что недоволен избранием Хаменеи на пост главы Ирана, после того как ранее назвал его неприемлемым.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.