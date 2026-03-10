Реклама

Трамп рассказах о различиях во взглядах с Вэнсом на войну в Иране

Трамп: Вэнс с философской точки зрения отличался в начале войны в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс «с философской точки зрения немного отличался» в начале войны в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Newsweek.

По словам главы белого дома, Вэнс, «возможно, был не в восторге» от сложившейся ситуации, но настаивал на том, что его решение нанести авиаудары по Ирану вместе с Израилем было необходимым.

«Я чувствовал, что это то, что мы должны были сделать. Я не думал, что у нас был выбор», — сказал Трамп.

Американский лидер также отверг идею разногласий между ним и вице-президентом.

Ранее стало известно, что Вэнс поддержал нанесение ударов по Ирану. Однако отмечается, что он выразил обеспокоенность возможным затяжным конфликтом.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

