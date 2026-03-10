Реклама

09:02, 10 марта 2026

Тревел-блогерша описала отношение китаянок к мужчинам из России фразой «особая категория»

Алина Черненко

Фото: HUIZENG HU / Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и узнала о желании местных жительниц выйти замуж за русского мужчину. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что за время поездки ей удалось поговорить с несколькими девушками, встречающимися с молодыми людьми из России. «Русские мужчины для китаянок — это особая категория. Не американцы (слишком далеко культурно), не европейцы (дорого летать), не корейцы (слишком похожи на своих)», — такими фразами описала россиянка отношение жительниц Поднебесной к ее соотечественникам.

Путешественница пояснила, что Россия и Китай находятся близко, между странами идет активное экономическое сотрудничество, а русский язык стал вторым по популярности иностранным языком в китайских вузах после английского. Кроме того, старшее поколение помнит времена советско-китайской дружбы, когда студенты массово ездили учиться в СССР, и это, по ее мнению, «создает базовое доверие».

Россиянка также рассказала о разговоре с владелицей небольшой сети кофеен по имени Линь, которая встречается с программистом из Новосибирска Андреем, приехавшим работать в китайский стартап три года назад. Первое, что бросилось в глаза девушке, — внешность россиянина. Он был высоким, с русыми волосами и серыми глазами. 

«У нас в Китае такая внешность считается очень редкой и привлекательной. Светлые волосы, высокий рост, прямой крупный нос — это буквально образ из корейских дорам и японских манг. Мы выросли на этих историях, где главные герои выглядят именно так», — призналась Линь.

Кроме того, китаянка отметила, что на ее родине мужчины обычно «слишком много работают и слишком мало живут». В частности, она привела в пример бывшего возлюбленного, который трудился в офисе по системе «996» — с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. С Андреем, по ее словам, все иначе. Он работает восемь часов в день, и у него есть хобби — горный велосипед и фотография. Они вместе ездят по окрестностям Пекина, ходят в музеи и готовят ужины. 

Ранее другая тревел-блогерша во время поездки в Германию пообщалась с немкой, которая вышла замуж за россиянина и рассказала о своем опыте. Европейка призналась, что с русским мужчиной она впервые почувствовала себя женщиной.

    Обсудить
    

