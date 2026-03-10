Реклама

14:27, 10 марта 2026

У входа в римскую церковь нашли утерянную скульптуру Микеланджело

У входа в римскую церковь нашли утерянную скульптуру Микеланджело
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Remo Casilli / Reuters

Мраморный бюст Христа Спасителя в церкви Сант-Аньезе-фуори-ле-Мура в Риме оказался творением культового мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти. Об этом сообщает The Independent.

Итальянский эксперт Валентина Салерно идентифицировала бюст как работу Микеланджело после десяти лет архивных поисков. Она обнаружила документы, прямо указывающие на то, что утерянная скульптура принадлежит резцу великого мастера. Вопреки распространенному мнению, что Микеланджело уничтожал свои поздние работы, находка подтверждает: он передавал их ученикам и доверенным лицам.

При этом Салерно призналась, что у нее нет искусствоведческого образования, но теперь она чувствует себя настоящим детективом. Теперь скульптуру, ранее считавшуюся работой неизвестного автора, установили на отдельном алтаре в боковой капелле под сигнализацией. Салерно уверена, что это лишь начало серии удивительных открытий: в римских церквях и запасниках, по ее словам, могут скрываться и другие шедевры Микеланджело.

Ранее церковь в Мексике получила назад картину неизвестного художника, которая была украдена оттуда 24 года назад. Храм Сан-Франциско-де-Асис в Теотиуакане вновь обрел холст XVIII века с изображением святого Франциска Ассизского.

