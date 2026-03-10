Реклама

Экономика
13:53, 10 марта 2026Экономика

В Кремле высказались о возможном снятии санкций с российской нефти

Песков: Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций с российской нефти
Дмитрий Воронин
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В Кремле высказались об обсуждении возможного снятия части американских санкций по экспорту российской нефти в ходе вчерашнего разговора лидеров РФ и США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которые приводит ТАСС, «сколь-либо детально эта тема не фигурировала».

В то же время Песков отметил, что «действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду ограничения по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на глобальных энергорынках на фоне ситуации в Персидском заливе».

Состоявшиеся накануне первые в 2026 году телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа длились около часа. «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер», — рассказал ранее помощник главы государства Юрий Ушаков.

Цены на нефть, подскочив утром 9 марта, позднее откатились до уровней ниже 100 долларов за баррель. Это произошло в том числе на фоне того, что, стремясь справиться с резким подорожанием нефти, которое, по данным CNN, вызвало панику в его администрации, Трамп анонсировал временное ослабление нефтяных санкций в отношении ряда стран.

