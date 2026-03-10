Реклама

В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

Мирошник: Россия не меняла позицию на переговорах по Украине из-за войны в Иране
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия четко придерживается собственных деклараций и не меняла позицию на переговорах по Украине из-за войны в Иране. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол МИД РФ Родион Мирошник.

«Россия не меняла свои подходы. Россия четко продолжает двигаться в рамках тех деклараций, которые Россия сделала», — заявил дипломат.

Он добавил, что при этом многие участники переговорного процесса заняли выжидательную позицию и наблюдают, как в связи с конфликтом на Ближнем Востоке изменится мировой расклад сил.

В интервью Мирошник также объяснил, почему страны Европы не подходят России в качестве площадки для проведения переговоров по украинскому вопросу. По его словам, европейские чиновники пытаются повлиять на ход переговорного процесса и оказывают давление на участников дипломатических встреч.

