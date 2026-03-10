Реклама

13:52, 10 марта 2026Экономика

В стране БРИКС отказались обрабатывать платежи за российскую нефть

Bloomberg: Госбанк Индии не стал обрабатывать платежи за российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Государственный банк Индии (SBI) отказывается обрабатывать платежи за российскую нефть даже после того, как Вашингтон разрешил Нью-Дели временно покупать у Москвы этот углеводород. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Причиной такого поведения финансовой организации стала неуверенность по поводу того, как долго будет действовать эта льгота. Между тем проведение платежей за российскую нефть может поставить SBI в рискованное положение и нанести ущерб его репутации. В банке полагают, что краткосрочное смягчение позиции США мало способствует восстановлению финансовых каналов, обеспечивающих закупки Индией российской нефти.

Впрочем, как напомнило агентство, некоторые банки в Индии были готовы рассмотреть возможность финансирования закупок российской нефти в конце прошлого года при условии, что речь не идет об организациях, попавших в черный список, а сами сделки будут соответствовать условиям санкций.

Подчеркивается, что осторожный подход SBI обусловлен стремлением банка защитить свою значительную долю в американском бизнесе на фоне обострения геополитической напряженности. По состоянию на конец декабря на США приходилось 26 процентов международного кредитного портфеля SBI в размере 75,1 миллиарда долларов.

По словам министра энергетики США Криса Райта, то, что Вашингтон предоставил Индии 30-дневную лицензию на импорт российской нефти, не значит, что в Белом доме изменили политику в отношении Москвы. В свою очередь, американский министр финансов Скотт Бессент сказал, что США могут еще сильнее ослабить санкции в отношении нефти из России из-за ситуации на Ближнем Востоке.

