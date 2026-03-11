Бывший главный кадровик Минобороны России сделал заявление

Бывший главный кадровик МО Кузнецов не признал вину по делу о получении взятки

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину по делу о получении взятки в размере более 80 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обвиняемый в даче Кузнецову взятки предприниматель Лева Мартиросян свою вину также отрицал.

Ранее сообщалось, что в деле Кузнецова доказано обналичивание 165 миллионов рублей с помощью 18 контрагентов, которые работали на строительных объектах в училище. Общий ущерб по делу о взятках в отношении генерала может увеличиться до 2,3 миллиарда рублей. Всего на реконструкцию вуза было выделено 7 миллиардов рублей.

Бывший главный кадровик оборонного ведомства был задержан 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.

