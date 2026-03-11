Дозаправку новейшего американского B-21 засняли

Дозаправку новейшего стратегического бомбардировщика B-21 засняли на фото

Дозаправку новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21 засняли на фото, сообщает TWZ.

Портал отмечает, что снимок дозаправки B-21 воздушным танкером KC-135R, базирующимся на авиабазе Эдвардс Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Калифорния, был обнародован впервые.

Согласно TWZ, соответствующая фотография сделала в небе над пустыней Мохаве. В дозаправке B-21 и KC-135R сопровождались истребителем F-16.

В феврале издание Breaking Defense сообщило, что США нарастят производство стратегических бомбардировщиков B-21.

В сентябре блог The Aviationist заметил, что второй стратегический бомбардировщик B-21 ВВС США поднялся в воздух.