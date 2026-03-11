Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:38, 11 марта 2026Наука и техника

Дозаправку новейшего американского B-21 засняли

Дозаправку новейшего стратегического бомбардировщика B-21 засняли на фото
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: David Swanson / Reuters

Дозаправку новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21 засняли на фото, сообщает TWZ.

Портал отмечает, что снимок дозаправки B-21 воздушным танкером KC-135R, базирующимся на авиабазе Эдвардс Военно-воздушных сил (ВВС) США в штате Калифорния, был обнародован впервые.

Согласно TWZ, соответствующая фотография сделала в небе над пустыней Мохаве. В дозаправке B-21 и KC-135R сопровождались истребителем F-16.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В феврале издание Breaking Defense сообщило, что США нарастят производство стратегических бомбардировщиков B-21.

В сентябре блог The Aviationist заметил, что второй стратегический бомбардировщик B-21 ВВС США поднялся в воздух.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мобильный интернет отключен в некоторых районах Москвы уже шестой день. Что об этом говорят в Кремле?

    Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти

    Россиян призвали подготовить «тревожные сумки»

    Армия Израиля начала масштабные авиаудары одновременно по Ливану и Ирану

    Раскрыты последствия минирования Ормузского пролива

    Иран атаковал два судна в Ормузском проливе

    Москва приблизилась к новому метеорекорду

    Дозаправку новейшего американского B-21 засняли

    В Великобритании предсказали катастрофу для США из-за операции в Иране

    Страна ЕС согласилась помочь США в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok