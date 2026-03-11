Реклама

Экономика
10:58, 11 марта 2026Экономика

Экс-жена Березовского решила избавиться от его последнего места жительства

Экс-жена Березовского решила продать дом в Англии, где он жил в последние месяцы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшая супруга олигарха Бориса Березовского Галина Бешарова решила избавиться от особняка в пригороде Лондона, в котором он жил в последние месяцы жизни вплоть до своей кончины в 2013 году. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Речь идет об особняке Swan Lake в городке Аскот в графстве Беркшир. Отмечается, что он уже выставлялся на продажу девять лет назад, однако запрашиваемая за него сумма тогда не указывалась. Экс-жена бизнесмена вновь захотела продать недвижимость в декабре прошлого года — соответствующее объявление появилось в том числе на сайте агентства по продаже элитной недвижимости Sotheby's International Realty. Нынешняя собственница попросила за объект 20 миллионов фунтов стерлингов (27 миллиона долларов или около 2,1 миллиарда рублей).

В доме, расположенном на участке размером около восьми гектаров в окружении двух озер с лебедями, обустроены девять спален и 12 ванных комнат. Предположительно, с момента предыдущей попытки продажи в нем провели перепланировку, поскольку в 2017-м в нем было восемь спален и семь санузлов. Помимо этого, в особняке есть вестибюль, зал для приемов, гостиная с открытым камином, столовая с выходом на террасу, кухня, кабинет, зал для бильярда, спа-центр, тренажерный зал, сауна, баня, джакузи и раздевалки. На территории также находятся дом для гостей и обслуживающего персонала, зимний сад и теннисный корт. Уточняется, что территория обустроена ландшафтными дизайнерами.

В описании на сайте Sotheby's сообщается, что прежде Swan Lake был частью королевского поместья и в XIX веке использовался как охотничий домик.

По информации агентства, семь лет назад Бешарова свою британскую компанию Avon Family Limited заложила особняк ипотечному агентству West One Loan. В документах Avon Family Limited сумма залога указана не была. В том же году Бешарова избавилась от своего дома в Лондоне за восемь миллионов фунтов стерлингов.

Ранее в марте стало известно, что особняк XIX века в Казани, принадлежавший режиссеру Тимуру Бекмамбетову, продали на торгах за 21,4 млн рублей. Речь идет о Доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой 1873 года постройки.

