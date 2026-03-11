Реклама

Эрдоган описал запах конфликта вокруг Ирана

Эрдоган заявил, что из-за конфликта вокруг Ирана Ближний Восток пахнет кровью
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за конфликта США и Израиля с Ираном Ближний Восток стал «пахнуть кровью и порохом». Его слова передает Clash Report в социальной сети X.

«Несмотря на возможность и шанс решить проблемы за столом переговоров, из-за просчетов, неверных оценок и, конечно же, провокаций наш регион вновь окутан запахом крови и пороха», — сказано в публикации.

Ранее Эрдоган заявил, что, несмотря на искренние предупреждения Ирану от Анкары, Тегеран продолжает крайне неверные и провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу между странами. При этом глава государства критиковал Израиль и США за атаку на Иран.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

