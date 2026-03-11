Реклама

Госминистр Катара рассказал о запрете США использовать территорию страны для атак на Иран

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Катар не позволял США использовать свою территорию для атак на Иран. Об этом заявил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулейфи в интервью Al Jazeera.

«Катар никогда не атаковал и не будет атаковать соседнее государство. Для нас это вопрос принципа», — сказал госминистр.

11 марта серия громких взрывов прогремела в небе над Дубаем и Дохой. Предположительно, они были связаны с работой систем противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара.

Ранее президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

