13:51, 11 марта 2026Мир

В двух крупных городах Персидского залива прогремели взрывы

Reuters: В Дубае и Дохе произошли громкие взрывы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Raghed Waked / Reuters

В двух крупных городах стран Персидского залива произошли сильные взрывы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам очевидцев, серия громких взрывов прогремела в небе над Дубаем и Дохой. Предположительно, взрывы связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары. Он добавил, что временный руководящий совет постановил не атаковать страны Ближнего Востока, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у Ирана нет причин проявлять агрессию в отношении соседей.

7 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой. Российский лидер в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Москвы о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и на всем Ближнем Востоке.

