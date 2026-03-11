Фигурист Гуменник пообещал держать марку после Олимпиады-2026

Фигурист Петр Гуменник пообещал держать марку после зимней Олимпиады-2026. Его слова приводит ТАСС.

«На самом деле хотелось бы просто показать красивое катание, качественные элементы, чтобы порадовать публику. И после такого успеха теперь хочется держать марку и стараться еще больше», — сказал Гуменник.

Фигурист выиграл в недавнем финале Гран-при России, который проходил в Челябинске с 4 по 9 марта. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 303,16 балла.

Также Гуменник занял шестое место на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д`Ампеццо. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла.