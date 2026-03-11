Реклама

15:08, 11 марта 2026Мир

Израиль захотел разместить базу в непризнанной Россией стране

Bloomberg: Израиль хочет построить базу в Сомалиленде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Израиль хочет построить базу в Сомалиленде, независимость которого Россия не признает, считая его частью Сомали. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, Израиль первым признал независимость Сомалиленда в конце 2025 года из стратегических соображений. На противоположном от частично признанной страны берегу Аденского залива располагается группировка хуситов, которых Тель-Авив рассматривает как угрозу.

«Израиль уже начал подготовку к созданию потенциальной базы», — сообщают источники. По их словам, группа из израильских сотрудников служб безопасности прибыла в Сомалиленд для выявления «возможного места для базы или объекта для борьбы с хуситами».

Хуситы не раз выступали на стороне Ирана в противостоянии с Израилем и США. В июне 2025 года, спустя два дня после начала 12-дневной войны Ирана и Израиля, йеменские хуситы ударили по инфраструктуре Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве.

В 2024 году Сомалиленд заключил меморандум о взаимопонимании с соседней Эфиопией, поэтому теперь Аддис-Абеба также может создать военную базу на территории частично признанного государства.

