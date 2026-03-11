Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:46, 11 марта 2026Наука и техника

Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

Кононенко: Международная космическая станция может бесперебойно работать годами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Международная космическая станция (МКС) может бесперебойно работать годами, заявил ТАСС исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко.

По его словам, международный экипаж МКС «превратился в единый и неразрывный механизм, где функциональные обязанности и ответственность распределены так четко и продуманно, что станция может работать бесперебойно годами».

Обеспечивающим бесперебойную работу МКС фундаментом космонавт счел «поддержание постоянных контактов между партнерами».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал журналу «Разведчик», что МКС планируется затопить в 2030 году, а подготовка к этому начнется через пару лет.

В июле госкорпорация сообщила, что проект сведения с орбиты МКС уже разработан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    В России возбудили дело о хищении «крымской коллекции»

    Появились новые данные о возникшем после ракетного удара ВСУ по Брянску возгорании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok