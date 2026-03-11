Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:03, 11 марта 2026Из жизни

Медсестра занялась сексом с пациентом и обвинила его в изнасиловании

Медсестра соблазнила пациента-наркомана и попала под суд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В США медсестра, работавшая в программе суда для наркоманов, вступила в интимную связь с подопечным. Об этом сообщает New York Post.

Мелисса Кнутсон, в чьи обязанности входило вводить пациенту препарат, облегчающий борьбу с наркозависимостью, неоднократно занималась с ним сексом в 2022 году. Когда о связи стало известно ее начальству и над ней навис риск увольнения, она пошла на крайние меры и обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Кнутсон, она не могла отказать ему в сексе, потому что боялась за свою жизнь и безопасность своей семьи.

Однако позже выяснилось, что именно она соблазнила мужчину и была инициатором отношений. В переписке она предлагала пациенту все отрицать, если их поймают. Когда обман вскрылся, Кнутсон призналась во лжи. Окружной прокурор Кевин Кронингер назвал ее действия вопиющими, учитывая уязвимое положение пациента. Медсестру приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и двум годам усиленного надзора за должностное преступление и ложные показания.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летнюю надзирательницу приговорили к трем годам тюрьмы за интимную связь с заключенным. Мужчина даже снял один из их половых актов на видео и отправил его нескольким пользователям в Snapchat.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на вопрос о снятии санкций с России

    В Венгрии указали на странности в деле с изъятием украинских денег

    На Западе рассказали о непоправимом ущербе от операции в Иране

    Медсестра занялась сексом с пациентом и обвинила его в изнасиловании

    В смартфонах Xiaomi нашли новые проблемы

    Иран выдвинул США новые условия для переговоров

    Умер вокалист легендарной рок-группы

    Словакия пригрозила Украине из-за «Дружбы»

    Иран назвал повреждение атомного авианосца сигналом США

    Предсказаны последствия конфликта вокруг Ирана для России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok