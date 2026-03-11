Медсестра занялась сексом с пациентом и обвинила его в изнасиловании

Медсестра соблазнила пациента-наркомана и попала под суд

В США медсестра, работавшая в программе суда для наркоманов, вступила в интимную связь с подопечным. Об этом сообщает New York Post.

Мелисса Кнутсон, в чьи обязанности входило вводить пациенту препарат, облегчающий борьбу с наркозависимостью, неоднократно занималась с ним сексом в 2022 году. Когда о связи стало известно ее начальству и над ней навис риск увольнения, она пошла на крайние меры и обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Кнутсон, она не могла отказать ему в сексе, потому что боялась за свою жизнь и безопасность своей семьи.

Однако позже выяснилось, что именно она соблазнила мужчину и была инициатором отношений. В переписке она предлагала пациенту все отрицать, если их поймают. Когда обман вскрылся, Кнутсон призналась во лжи. Окружной прокурор Кевин Кронингер назвал ее действия вопиющими, учитывая уязвимое положение пациента. Медсестру приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и двум годам усиленного надзора за должностное преступление и ложные показания.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летнюю надзирательницу приговорили к трем годам тюрьмы за интимную связь с заключенным. Мужчина даже снял один из их половых актов на видео и отправил его нескольким пользователям в Snapchat.