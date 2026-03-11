Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» стал обладателем Кубка Континента-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Магнитогорцы впервые в истории выиграли этот трофей. Это произошло благодаря выездной победе над «Салаватом Юлаевым» в овертайме со счетом 2:1.
Кубок Континента в КХЛ вручается за победу в регулярном чемпионате. «Металлург» выиграл его за четыре матча до окончания гладкой части сезона. В активе подопечных Андрея Разина 101 очко в 64 матчах.
«Сталевары» являются трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Они выигрывали этот трофей в 2014, 2016 и 2024 годах.