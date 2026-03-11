Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

Гидрометцентр: 11 марта воздух в Москве прогреется до плюс 11 градусов

Температура в Москве продолжает идти вверх. Какой столичная погода будет в среду, 11 марта, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров в Москве днем поднимутся до плюс 9-11 градусов, в ночные часы воздух остынет до нуля градусов. В Подмосковье температура поднимется еще выше — до плюс 7-12 градусов, ночью показатель упадет до минус 2. Ветер будет юго-восточным, переходящим на западный, скоростью 3-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

На фоне потепления столичные сугробы стали таять с удвоенной скоростью. До конца недели, по расчетам метеорологов, высота снежного покрова в Москве уменьшится до 20 сантиметров. При этом норма для середины марта равняется 25-27 сантиметрам.

Наступившее потепление, однако, сменится чередой холодов. Столбики термометров начнут опускаться со среды, 18 марта, но до отрицательных значений воздух не остынет. На следующей неделе ожидается не ниже плюс 1-6 градусов.