Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:20, 11 марта 2026Экономика

Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

Гидрометцентр: 11 марта воздух в Москве прогреется до плюс 11 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Температура в Москве продолжает идти вверх. Какой столичная погода будет в среду, 11 марта, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров в Москве днем поднимутся до плюс 9-11 градусов, в ночные часы воздух остынет до нуля градусов. В Подмосковье температура поднимется еще выше — до плюс 7-12 градусов, ночью показатель упадет до минус 2. Ветер будет юго-восточным, переходящим на западный, скоростью 3-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

На фоне потепления столичные сугробы стали таять с удвоенной скоростью. До конца недели, по расчетам метеорологов, высота снежного покрова в Москве уменьшится до 20 сантиметров. При этом норма для середины марта равняется 25-27 сантиметрам.

Наступившее потепление, однако, сменится чередой холодов. Столбики термометров начнут опускаться со среды, 18 марта, но до отрицательных значений воздух не остынет. На следующей неделе ожидается не ниже плюс 1-6 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    Названы простые шаги для снижения риска рака кишечника

    Россиянам спрогнозировали подорожание важного вида топлива

    Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

    Попытки Зеленского протиснуться в международную повестку объяснили

    Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

    В Кремле высказались о Трампе и Украине

    Российский фондовый рынок возобновил рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok