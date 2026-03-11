На Западе рассказали о вызвавшем панику заявлении Путина

Слебода заявил о панике после слов Путина об остановке поставок газа в ЕС

Заявление президента России Владимира Путина о готовности остановить поставки энергоресурсов в Европу вызвало панику в руководстве Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил аналитик из США Марк Слебода на YouTube.

Он отметил, что такой сценарий поставит Европу в «абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию».

«Европейцы обещают отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. А Путин говорит: "Зачем ждать? Давайте сейчас же перекроем вам доступ к энергии, когда все так здорово. Откуда вы тогда возьмете энергию?" Так что определенно паника налицо», — заявил Слебода.

Ранее российский лидер сообщил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу «прямо сейчас». Как указал президент, европейцы все равно планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. Позже Путин заявил, что РФ готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».