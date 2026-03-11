Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

Политолог Асафов: Иран послал США сигнал, что не сломлен и готов продолжать

Требования Ирана для переговоров с США заведомо невыполнимы и говорят о том, что Тегеран не сломлен, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Иран потребовал от США «реальных гарантий» для начала переговоров. О новых условиях Тегерана сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Политолог напомнил, что неоднократно озвученные американским президентом Дональдом Трамп позиции были и остаются однозначными. Он напомнил, что США отрицают какие-либо переговоры с Ираном, выступают за полный разгром до беспорядков в этой стране, свержение режима и приведение к власти комфортного для Вашингтона лидера. Эта позиция не предусматривает переговоры в формате требований, подчеркнул эксперт.

«Вслед за заявлением о том, что те страны, которые выкинут из своей страны послов США и Израиля, смогут пользоваться Ормузским проливом, эти требования к США представляет собой политическую декларацию, а вовсе не готовность к переговорам. Это заявление заведомо невыполнимых условий, особенно по поводу компенсации, репарации и так далее. Поэтому, конечно, это просто такой сигнал о том, что Иран не сломлен и готов продолжать», — объяснил Асафов.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран не хочет вести поиски дипломатического решения конфликта. «Хотят ли они достичь дипломатического решения? Пока что свидетельства указывают, что нет», — сказал он.