Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 11 марта 2026МирЭксклюзив

Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

Политолог Асафов: Иран послал США сигнал, что не сломлен и готов продолжать
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Требования Ирана для переговоров с США заведомо невыполнимы и говорят о том, что Тегеран не сломлен, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Иран потребовал от США «реальных гарантий» для начала переговоров. О новых условиях Тегерана сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Политолог напомнил, что неоднократно озвученные американским президентом Дональдом Трамп позиции были и остаются однозначными. Он напомнил, что США отрицают какие-либо переговоры с Ираном, выступают за полный разгром до беспорядков в этой стране, свержение режима и приведение к власти комфортного для Вашингтона лидера. Эта позиция не предусматривает переговоры в формате требований, подчеркнул эксперт.

«Вслед за заявлением о том, что те страны, которые выкинут из своей страны послов США и Израиля, смогут пользоваться Ормузским проливом, эти требования к США представляет собой политическую декларацию, а вовсе не готовность к переговорам. Это заявление заведомо невыполнимых условий, особенно по поводу компенсации, репарации и так далее. Поэтому, конечно, это просто такой сигнал о том, что Иран не сломлен и готов продолжать», — объяснил Асафов.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран не хочет вести поиски дипломатического решения конфликта. «Хотят ли они достичь дипломатического решения? Пока что свидетельства указывают, что нет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

    Попытки Зеленского протиснуться в международную повестку объяснили

    Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

    В Кремле высказались о Трампе и Украине

    Российский фондовый рынок возобновил рост

    В Европе оценили препятствие в виде Фицо в предоставлении кредита Украине

    В Кремле ответили на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok