14:26, 11 марта 2026Забота о себе

Названы четыре признака отменного здоровья

Диетолог Ариас: По частоте вдохов в состоянии покоя можно судить о здоровье
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Сауль Санчес Ариас заявил, что существует четыре признака, указывающих на отменное здоровье. Его слова приводит издание La Razon.

Ариас утверждает, что о здоровье можно судить по частоте вдохов в состоянии покоя. Так, при частоте не более 18 вдохов в минуту улучшается работа сердечно-сосудистой системы и эмоциональная регуляция, активируется отвечающая за расслабление парасимпатическая нервная система, а также снижается уровень стресса, пояснил доктор.

Еще одним показателем хорошего здоровья он назвал способность простоять на одной ноге с открытыми глазами более 30 секунд. «Это свидетельствует об адекватном контроле движений, о том, что нервная система функционирует правильно и передает сигналы мышцам, а также о хорошем равновесии, что указывает на большую продолжительность жизни», — рассказал врач.

Кроме того, здоровый человек может находиться в горизонтальной планке более 30 секунд, добавил он. «Существует несколько исследований, которые связывают большее время, проведенное в планке, с меньшим процентом висцерального жира», — подчеркнул Ариас.

Последним важным показателем он назвал силу хвата. Ее отсутствие связано с повышенным риском развития множества серьезных заболеваний. Проверить силу хвата можно, попробовав открыть банку с соленьями исключительно с помощью рук, отметил врач.

Ранее онколог Кейли Бхангдиа предупредила, что некоторые повседневные привычки повышают риск развития рака груди. Она утверждает, что избыток красного мяса в рационе увеличивает вероятность возникновения этого заболевания на 11 процентов.

