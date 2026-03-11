Реклама

20:34, 11 марта 2026Силовые структуры

Опровергающие существование России мать с сыном попали в один список

Росфинмониторинг внес в список экстремистов Рыбиных из «Граждан СССР»
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Опровергающие существование России мать и сын Рыбины внесены в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте «Росфинмониторинга».

Рыбина Юлия Викторовна, 1986 года рождения, из поселка Сараи Рязанской области, и Рыбин Ярослав Станиславович, 2003 года рождения, из Сочи, были членами запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР».

20 июня 2025 года их остановили сотрудники ДПС на трассе из-за того, что на государственном регистрационном знаке была гербовая символика СССР. Рыбины предъявили полиции паспорта граждан СССР и заявили, что не признают существование Российской Федерации как легитимного государства, поскольку СССР официально не прекратил своего существования, а значит и нормативно-правовые акты РФ не имеют правового статуса.

В ходе следствия выяснилось, что Юлия Рыбина активно пропагандировала идеологию запрещенной организации, вербуя знакомых вступать в нее и помогать восстановлению СССР.

Ярославу Рыбину дали пять лет колонии общего режима, его мать получила три года колонии.

Минюст внес организацию в список экстремистских в августе 2022 года. «Граждане СССР» убеждены, что Советский Союз распался неправомочно, поэтому Российская Федерация не имеет права на существование. Кроме того, они полагают, что Россия — не страна, а коммерческая структура. Члены движения выступают против налогов и оплаты коммунальных услуг, а также не признают российские документы.

