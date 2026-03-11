Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 11 марта 2026Путешествия

Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Азии с раздавленным носом

Самолет Garuda Indonesia получил необъяснимое повреждение носового фюзеляжа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Garuda Indonesia приземлился в аэропорту Азии с раздавленным носом — полученные в полете повреждения назвали необъяснимыми. Об этом сообщил портал AviationNews.

Авиаинцидент зафиксировали 7 марта в воздушной гавани имени Султана Шарифа Касима II в Индонезии. Boeing 737 с 117 пассажирами и 7 членами экипажа на борту выполнял рейс из Джакарты в Пеканбару. При приближении к аэродрому назначения пилоты сообщили о необычном шуме и признаках возможного внешнего воздействия. После посадки сотрудники наземной службы подтвердили — носовой фюзеляж воздушного судна получил значительные повреждения.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023

Уточняется, что клиенты компании и персонал не пострадали и покинули воздушное судно в соответствии с графиком полетов. Загадочное столкновение побудило авиационные власти провести срочное расследование с изучением траектории полетов и радиолокационных данных. «Мы проводим всесторонний анализ полетных данных и вещественных доказательств, чтобы обеспечить полное понимание обстоятельств, связанных с повреждением», — доложил представитель авиаперевозчика.

Ранее пассажирский самолет совершил жесткую посадку без шасси в Таиланде и парализовал работу аэропорта. Инцидент произошел в авиагавани Пхукета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    ЦБ повысил курс доллара

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok