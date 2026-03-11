Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Азии с раздавленным носом

Самолет Garuda Indonesia получил необъяснимое повреждение носового фюзеляжа

Пассажирский самолет авиакомпании Garuda Indonesia приземлился в аэропорту Азии с раздавленным носом — полученные в полете повреждения назвали необъяснимыми. Об этом сообщил портал AviationNews.

Авиаинцидент зафиксировали 7 марта в воздушной гавани имени Султана Шарифа Касима II в Индонезии. Boeing 737 с 117 пассажирами и 7 членами экипажа на борту выполнял рейс из Джакарты в Пеканбару. При приближении к аэродрому назначения пилоты сообщили о необычном шуме и признаках возможного внешнего воздействия. После посадки сотрудники наземной службы подтвердили — носовой фюзеляж воздушного судна получил значительные повреждения.

Уточняется, что клиенты компании и персонал не пострадали и покинули воздушное судно в соответствии с графиком полетов. Загадочное столкновение побудило авиационные власти провести срочное расследование с изучением траектории полетов и радиолокационных данных. «Мы проводим всесторонний анализ полетных данных и вещественных доказательств, чтобы обеспечить полное понимание обстоятельств, связанных с повреждением», — доложил представитель авиаперевозчика.

Ранее пассажирский самолет совершил жесткую посадку без шасси в Таиланде и парализовал работу аэропорта. Инцидент произошел в авиагавани Пхукета.

