В России пригрозили уничтожением участвовавшего в ракетном ударе по Брянску полка

Депутат Колесник пригрозил уничтожением 413-го полка СБС ВСУ за удары по Брянску

Участвовавший в ракетном ударе по Брянску 413-й полк сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бил по мирным, они не достойны звания воинов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«В свое время, когда мадьярская армия, которая была в составе Вооруженных сил нацистской Германии, забрасывала штык с зазубриной ржавой к нам в окопы, жестоко глумилась над пленными, гражданским населением, Сталин приказал Ивану Даниловичу Черняховскому уничтожить ее, она перестала существовать. А когда дивизия солдат гитлеровских пытала Зою Космодемьянскую, Сталин приказал в плен их живыми не брать. Мы должны брать примеры из истории», — высказался депутат.

Ранее сам 413-1 полк СБС ВСУ сообщил об участии в ракетном ударе по Брянску. Согласно заявлению пресс-службы, операторы дронов подразделения участвовали в аэроразведке целей, по которым был нанесен ракетный удар.

413-й полк «Рейд» был создан в сентябре 2024-го. В 2024-2025 годах участвовал в боях в Курской области, затем переброшен на юг Донецкой народной республики.

О ракетном ударе ВСУ по Брянску стало известно 10 марта. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.

