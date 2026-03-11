Реклама

Культура
04:17, 11 марта 2026Культура

Популярный российский певец рассказал об общении с Пугачевой

Певец Шура сообщил, что поддерживает общение с Пугачевой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Популярный российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) сообщил, что поддерживает общение с Аллой Пугачевой после того, как та покинула Россию. Он рассказал об этом РИА Новости.

«Никто с ней не ругался. Мы все общаемся до сих пор», — высказался он.

До этого Шура рассказал о страшных последствиях использования инъекций для похудения. По словам знаменитости, один раз он едва не лишился жизни из-за инъекции. Он решил самостоятельно сделать укол, не изучив инструкцию препарата, и сделал это неправильно.

Ранее Шура высказался об отсутствии почетного звания заслуженного артиста. Исполнитель признался, что процедура подачи документов для присвоения звания показалась ему смешной.

