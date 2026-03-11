Появились новые кадры из почти сутки атакуемого ВСУ российского города-курорта

Mash опубликовал видео из почти сутки атакуемого ВСУ Сочи

В сети появилось новое видео из почти сутки атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Сочи. Ролик опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах видно прибрежную часть российского курорта, над которой раздаются звуки воздушной тревоги.

Как пишет издание, периодически слышны взрывы от работы системы противовоздушной обороны.

В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе отражается воздушная атака беспилотников. «Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие», — написал он.

Ранее Прошунин назвал атаку на город беспрецедентной по длительности. Согласно официальной информации, пострадал один человек — на крышу его дома упали фрагменты дрона.

Кроме того, появилось видео с воздушной тревогой в Анапе. Сообщалось, что над городом прогремело несколько взрывов.