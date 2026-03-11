Предсказан эффект от вызвавшего панику в Европе заявления Путина

Аналитик Юшков: Россия выбрала удачный момент для перенаправления СПГ из ЕС

Цель заявлений о приостановке поставок энергоресурсов в Европу заключаются в том, что бы сейчас задрать цены на европейском газовом рынке как можно выше, потому что биржевые показатели реагируют именно на эти новости, рассказал в беседе с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее аналитик из США Марк Слебода сообщил, что заявление президента России Владимира Путина о готовности остановить поставки энергоресурсов в Европу вызвало панику в руководстве Европейского союза (ЕС). Он отметил, что такой сценарий поставит Европу в «абсолютно катастрофическую энергетическую ситуацию».

По мнению аналитика, именно сейчас есть смысл дополнительно поднять биржевые цены на газ из-за того, что в Европе он подорожает. Эксперт отметил, что у России при этом покупать энергоресурсов меньше не будут, потому что российское предложение остается одним из лучших на рынке. И президент Владимир Путин, и правительство говорят скорее про перенаправление СПГ, подчеркнул Юшков.

«Цены и так поднялись из-за сокращения на рынке предложения СПГ. А Катар был все-таки третьим по объему поставщиком, чуть-чуть только уступая России. Так еще и зима была довольно морозной, европейские подземные хранилища довольно опустошены. Поэтому получился некий идеальный шторм. И главное, отопительный сезон в Европе продолжается еще. Если прекратить поставки СПГ то это произойдет во время отопительного сезона. Значит усугубится дефицит на рынке и максимизируются цены», объяснил аналитик.

Максимизировать цены сейчас как раз-таки выгодно, потому что речь у Путина шла про СПГ, трубопроводные поставки останутся Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

Эксперт добавил, что на СПГ у России нет экспортной пошлины и налог на добычу полезных ископаемых для «Ямала СПГ» пока обнулен. При этом экспортная пошлина на трубопроводный газ есть и составляет 30 процентов, что максимизирует доходы бюджета, также дополнил Юшков. В этом и есть задумка — ударить по Европе и заработать самим, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее российский лидер сообщил, что Москва может прекратить поставки газа в Европу «прямо сейчас». Как указал президент, европейцы все равно планируют через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.