«Радиостанция Судного дня» передала слово «греховный»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «греховный»

Радиостанция УВБ-76 передала слово, связанное с религией. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая «Радиостанция Судного дня» ожила в 12:45 по московскому времени и передала слово «греховный». Вечером 10 марта радиостанция также выходила в эфир, прозвучало несколько слов. В первой передаче было слово «чад». Затем с интервалом в несколько минут транслировали слова «абстракция» и «бухозуд».

6 марта УВБ-76 передала в эфир слово «плескание», а 5 марта — семь сообщений, включая слова «неказистый» и «жиротряс». Передачи появились на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.