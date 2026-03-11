Реклама

Раскрыты последствия минирования Ормузского пролива

Ставридис: Мины Ирана в Ормузском проливе могут превратить его в адский пейзаж
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иранские мины в Ормузском проливе могут превратить ключевой судоходный канал в «адский пейзаж» всего за несколько дней. Об этом в интервью CNN заявил бывший верховный командующий союзными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис.

Адмирал отметил, что Иран готовился к минированию пролива десятилетиями и имеет в распоряжении более пяти тысяч мин.

«У нас [США] есть такая возможность [нейтрализовать угрозу], и мы делаем это с партнерами, союзниками и друзьями. Это всегда лучший способ вести войну, если это необходимо», — сказал он.

По словам Ставридиса, у США, Британии и Саудовской Аравии есть тральщики в Персидском заливе, а также охотники за минами и передовые электронные системы. Кроме того, он уточнил, что провести разминирование можно с помощью вертолетов с воздуха, однако на это может уйти несколько недель, если не месяц или два.

Ранее стало известно, что Иран готовится установить морские мины в Ормузском проливе. Для этого иранские военные могут использовать небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.

