19:26, 11 марта 2026

Россиянка рассказала об обстановке на круизном лайнере в Катаре

РИА Новости: На лайнере в Катаре находятся 60 россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Adamdl06204917 / Wikimedia

На круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара Дохе находятся 60 россиян. Об обстановке на круизном лайнере рассказала РИА Новости Юлия из Подмосковья.

«Нас, россиян, осталось 60 человек. Дети еще на лайнере есть. Четверо точно у наших соотечественников, им до 10 лет всем», — поделилась она. Пассажирка также отметила, что им разрешается сходить на берег и гулять.

По ее словам, все ждут открытия воздушного пространства Катара и других стран Ближнего Востока. Юлия объяснила, что они вместе с мужем должны были вылетать 6 марта на родину из эмирата ОАЭ Рас-эль-Хайма, однако в настоящее время авиакомпания не организовывает альтернативные рейсы и не возвращает деньги за билеты.

Всего на Celestyal Journey остаются 200 человек. Остальных смогли вывезти туристические агентства через ОАЭ или Саудовскую Аравию.

Ранее другая пассажирка Celestyal Journey из России рассказала, что ей, ее 10-летнему сыну и некоторым другим туристам разрешили остаться на судне после 7 марта. Уточняется, что остальных отдыхающих призвали покинуть круизный лайнер до этой даты.

