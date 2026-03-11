В Иране заявили об отказе от участия в чемпионате мира по футболу в США

Министр спорта: Иран отказывается от участия в чемпионате мира по футболу-2026

Нет условий, позволяющих сборной Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали. Его слова приводит телеканал TV2.

Министр в интервью агентству DPA назвал причиной отсутствия таких условий атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи. «В свете злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, — за восемь-девять месяцев нам были навязаны две войны. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном», — добавил он.

Как отметил TV2, пока неизвестно, является ли решение Доньямали об отказе от участия окончательным.

Ранее глава Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж допустил, что сборная Ирана может сняться с чемпионата мира по футболу-2026 из-за атаки США и Израиля на страну.

При этом накануне президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что президент США Дональд Трамп приветствовал участие сборной Ирана на чемпионате мира. «Сегодня вечером я встретился с президентом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира. Мы поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира», — сообщил он.