Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:18, 11 марта 2026Спорт

В Иране заявили об отказе от участия в чемпионате мира по футболу в США

Министр спорта: Иран отказывается от участия в чемпионате мира по футболу-2026
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Нет условий, позволяющих сборной Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, заявил министр спорта страны Ахмад Доньямали. Его слова приводит телеканал TV2.

Министр в интервью агентству DPA назвал причиной отсутствия таких условий атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи. «В свете злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, — за восемь-девять месяцев нам были навязаны две войны. По этой причине у нас определенно нет возможности участвовать в подобном», — добавил он.

Как отметил TV2, пока неизвестно, является ли решение Доньямали об отказе от участия окончательным.

Ранее глава Федерации футбола Исламской Республики Мехди Тадж допустил, что сборная Ирана может сняться с чемпионата мира по футболу-2026 из-за атаки США и Израиля на страну.

При этом накануне президент ФИФА Джанни Инфантино говорил, что президент США Дональд Трамп приветствовал участие сборной Ирана на чемпионате мира. «Сегодня вечером я встретился с президентом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира. Мы поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    Автомобиль протаранил ворота Белого дома

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok