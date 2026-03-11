Трамп высказался об участии сборной Ирана на ЧМ-2026

Инфантино: Трамп поприветствовал участие сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп поприветствовал участие сборной Ирана на чемпионате мира-2026 по футболу. Об этом рассказал президент ФИФА Джанни Инфантино в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня вечером я встретился с президентом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира. Мы поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира», — сообщил он.

По словам главы ФИФА, сейчас чемпионат мира «нужен, как никогда», поскольку этот футбольный турнир способен объединять людей и весь мир.

Ранее Трамп заявил, что ему все равно на возможное снятие сборной Ирана с ЧМ-2026. «Думаю, Иран — это страна, которая потерпела сокрушительное поражение. Их силы на исходе», — сказал он.