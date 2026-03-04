Трамп высказался об участии сборной Ирана в ЧМ-2026

Трамп об участии сборной Ирана в ЧМ-2026: Мне все равно

Президент США Дональд Трамп высказался об участии сборной Ирана в ЧМ-2026. Его слова приводит USA Today.

«Мне вообще все равно. Думаю, Иран — это страна, которая потерпела сокрушительное поражение. Их силы на исходе», — заявил Трамп.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж допустил отказ сборной страны от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет предстоящим летом в США, Мексике и Канаде. Иранцы квалифицировались на турнир и попали в группу G, где должны сыграть с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Чемпионат мира-2026 должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, которую назвали «Эпическая ярость».