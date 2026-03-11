Реклама

Шура призвал «отвалить» от Пугачевой

Певец Шура: Пугачева сама решит, когда ей возвращаться в Россию
Марина Совина
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Алла Пугачева сама решит, когда ей возвращаться в Россию, заявил певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Таким образом он прокомментировал РИА Новости вопрос о возможном возвращении исполнительницы в РФ.

«Она сама решит, когда ей возвращаться. Она не иноагент. Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от нее», — заявил певец.

Шура также сообщил, что поддерживает общение с Аллой Пугачевой после того, как та покинула Россию.

Ранее исполнитель высказался об отсутствии почетного звания заслуженного артиста. Шура признался, что процедура подачи документов для присвоения звания показалась ему смешной. Кроме того, певец не увидел смысла в его получении, поскольку за это «даже карту "Тройка" не дают».

