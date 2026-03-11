Спецпредставитель Путина прибыл в США

Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с членами администрации Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения встреч с членами американской администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Кирилл Дмитриев находится во Флориде для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа в рамках американо-российской рабочей группы по экономике», — передает агентство.

7 марта Дмитриев сообщил, что Россия и США ведут обсуждения о возможном ослаблении санкций против российской нефти. Он отметил, что западные санкции против Москвы оказались пагубными для мировой экономики.

Агентство Reuters также сообщало, что из-за роста мировых цен на энергоносители администрация Трампа может смягчить санкции, введенные в отношении российской нефти.

С начала атаки США и Израиля на Иран транзит судов через Ормузский пролив сократился на 97 процентов. На этом фоне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал».