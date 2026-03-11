Мирошник: Зеленский изображает желание мира, но добивается срыва переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский изображает желание мира, но своими действиями добивается срыва переговоров. Об этом зяавил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передают «Вести».

«[Зеленский] исполняет арию желания мира только для одного слушателя — Дональда Трампа. А все остальное, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами — это все направлено на срыв переговоров», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что одним из злодеяний, за которые украинский президент понесет наказание, стал удар украинских войск по Брянску.

Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Брянску британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Жертвами атаки стали 7 человек, еще 42 пострадали. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответ на ракетный удар ВСУ по Брянску определят российские военные.