20:10, 11 марта 2026Россия

В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

В Сочи из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Сочи из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В Лазаревском районе Сочи тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже. Пожар уже удалось локализовать. В оперштабе отметили, что представители районной администрации работают с жильцами для оказания помощи. Пострадавших при атаке и пожаре нет.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин назвал атаку на город беспрецедентной по длительности. Согласно официальной информации регионального оперштаба, пострадал один человек — на крышу его дома упали фрагменты дрона.

